Neuer Ofen, neues Kühlsystem und eine Beleuchtung, die für Atmosphäre sorgt: Ihren neuen 20-jährigen Peugeot wollen die drei jungen Männer rausputzen, um mit der mobilen Backstube das Naheland zu bereisen. Doch der Umbau ist gar nicht so einfach.
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„Der Pizza-Ofen ist sauschwer – wir haben noch keine Ahnung, wie wir den da hineinbekommen sollen“, sagt Elias Dilly und lacht. Er ist einer der Bad Kreuznacher Pizza Buddies, drei Jungs Anfang 20, die sich vor Kurzem einen neuen Foodtruck geholt haben, um die italienische Leibspeise im ganzen Naheland anzubieten.