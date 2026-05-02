Pizza Buddies Bad Kreuznach Vom Boden bis zur Decke – im Foodtruck wird vieles neu Markus Kilian 02.05.2026, 14:00 Uhr

i Elias Dilly (links) und Mike Bösand von den Pizza Buddies sind stolz auf ihren neuen Foodtruck. Darin gibt es allerdings noch einiges zu tun, bis die Teigfladen über die mobile Theke gehen können. Markus Kilian

Neuer Ofen, neues Kühlsystem und eine Beleuchtung, die für Atmosphäre sorgt: Ihren neuen 20-jährigen Peugeot wollen die drei jungen Männer rausputzen, um mit der mobilen Backstube das Naheland zu bereisen. Doch der Umbau ist gar nicht so einfach.

„Der Pizza-Ofen ist sauschwer – wir haben noch keine Ahnung, wie wir den da hineinbekommen sollen“, sagt Elias Dilly und lacht. Er ist einer der Bad Kreuznacher Pizza Buddies, drei Jungs Anfang 20, die sich vor Kurzem einen neuen Foodtruck geholt haben, um die italienische Leibspeise im ganzen Naheland anzubieten.







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