Volxheim feierte sich zurück in die 1990er-Jahre – mit schrillen Kostümen, feurigen Tänzen und einer Prise Fastnachts-Chaos. Wer dabei war, weiß: Hier wurde nicht nur geschunkelt, sondern die Halle zum Kochen gebracht.
Lesezeit 1 Minute
Wenn die Volxheimer Kuckucks-Fastnacht feiern, lassen sie die Halle erbeben. „Zurück in die 90er“ – mit diesem Motto entführten die Aktiven des Turn- und Sportvereins ihr Publikum in der vollbesetzten Kultur- und Sporthalle. Mit schwungvollen Karnevalshits heizte der Musikverein Volxheim/Frei-Laubersheim zum Einzug des Elferrates die Stimmung an.