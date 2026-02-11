So geht Kuckucks-Fastnacht Volxheim taucht tief in die 1990er-Jahre ab Christa Lehr 11.02.2026, 08:00 Uhr

i Sebastian Antweiler ist eine echte Volxheimer Stimmungskanone. Christa Lehr

Volxheim feierte sich zurück in die 1990er-Jahre – mit schrillen Kostümen, feurigen Tänzen und einer Prise Fastnachts-Chaos. Wer dabei war, weiß: Hier wurde nicht nur geschunkelt, sondern die Halle zum Kochen gebracht.

Wenn die Volxheimer Kuckucks-Fastnacht feiern, lassen sie die Halle erbeben. „Zurück in die 90er“ – mit diesem Motto entführten die Aktiven des Turn- und Sportvereins ihr Publikum in der vollbesetzten Kultur- und Sporthalle. Mit schwungvollen Karnevalshits heizte der Musikverein Volxheim/Frei-Laubersheim zum Einzug des Elferrates die Stimmung an.







