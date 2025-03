Mit dem Van durch Europa: Seit Ende August 2019 lebt Oliver Kneip diesen Traum. Aufgewachsen ist der 40-Jährige in Wackernheim (Kreis Mainz-Bingen). Sein Job als freiberuflicher Werbetexter ermöglicht es ihm, von überall aus zu arbeiten. „Es war ein Traum, den ich schon immer irgendwie hatte, aber vom dem ich nie so richtig dachte, dass ich ihn mal umsetze“, erzählt Kneip im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dann kamen Lungenoperationen hinzu und dass ihm sein Arzt dazu riet, am Meer oder in den Bergen zu wohnen. Alles zusammen habe schließlich dazu geführt, dass er recht schnell mit dem „Vanlife“, also dem Leben im Van, startete. „Jetzt oder nie“, dachte der gelernte Koch.

„Ich hab dann immer das Gefühl, dass ich einem anderen schönen Land unrecht tue.“

Oliver Kneip fällt die Entscheidung für ein Lieblingsreiseziel nicht leicht.

Kneip hat in den mehr als fünf Jahren bisher „weniger Länder bereist als man denkt“ und auch weniger, als er selbst gedacht hätte, merkt er schmunzelnd an. Das Leben im Van möchte er möglichst wenig hektisch gestalten – und ohne die Arbeit wäre sein Lebensstil nicht möglich, erklärt er. Es gilt also beides zu vereinen. Allerdings: Die Länder vom Nordkap bis Südportugal im Bereich Mitte- und Westeuropa hat er größtenteils bereist. Was noch fehlt und was als nächstes auf seiner Liste steht, ist (Süd-)Osteuropa. Richtung Griechenland, Türkei und Slowenien soll es etwa noch gehen, erzählt er.

Das Festlegen auf ein bisheriges Lieblingsziel fällt Kneip schwer: „Ich hab dann immer das Gefühl, dass ich einem anderen schönen Land unrecht tue“, sagt er und lacht. Schließlich fällt seine Entscheidung aber auf Norwegen. Gleichzeitig sei Skandinavien im Allgemeinen „sehr unproblematisch“, was das Leben im Van betrifft. Mit Blick auf ausreichend erschwingliche Stellplätze mit frischem Wasser ist Europa insgesamt auf einem ziemlich guten Weg, findet Kneip. Auf verschiedenen Apps kann er etwa schauen, wo welche verfügbar sind.

i Polarlichter in Norwegen: Oliver Kneip war im November 2019 in Finnmark unterwegs. Oliver Kneip

Sein Van selbst verfügt über ein kleines Badezimmer mit Toilette, Waschbecken und verlängerbarem Wasserhahn, der sich als Duschbrause umfunktionieren lässt. Mithilfe eines Vorhangs und einer herausnehmbaren Bodenplatte entsteht kurzerhand eine kleine Dusche. „Sie ist sehr regelmäßig im Einsatz“, sagt er. Auch wenn er oft schwimmen geht und er gerade im Winter öfter mal auf einem Campingplatz war und dort duschen konnte.

„Ganz klassisch“ startet sein Tag in der Van-Küche mit Kaffee kochen. Anschließend geht es mit Tasse und Hund Tobi nach draußen. Der weitere Ablauf sei davon abhängig, wie viel Arbeit anstehe und ob er an einen neuen Ort fahren möchte. Bleibt er, dann unterscheide sich der Tag gar nicht so sehr von einem Tag zu Hause – Aufstehen, Kaffee kochen, Arbeiten, Mittagessen und Spaziergang, vielleicht abends noch was unternehmen, bevor es wieder ins Bett geht, erklärt Kneip. Übrigens: Seinen Hund Tobi hat der 40-Jährige in einer Tierauffangstation in Portugal im Januar 2021 eingesammelt. „Das war sehr spontan“, erzählt er.

i Oliver Kneip und Stephanie Kolkmann haben im August 2021 Dänemark bereist. Patrick Häfner

Seit seiner Reise durch Portugal wird Oliver Kneip außerdem von Stephanie Kolkmann begleitet – damals Freundin, mittlerweile seine Frau. Kennengelernt haben sich die Deutsch-Portugiesin und er beruflich über das soziale Netzwerk LinkedIn. Sie haben online den Kontakt gehalten und dadurch gemerkt, dass sie sich zeitgleich in Portugal aufhalten. Kolkmann ist freiberufliche Grafik-Designerin und ihm zuliebe „ins kalte Wasser gesprungen“, reist seitdem mit Kneip im Van, berichtet er.

Die Reaktionen aus seinem Umfeld zum Leben und Reisen im Van waren vor etwa fünf Jahren „ein Mix“. Hier und da gab es mal einen skeptischen Blick, aber nie deutlich kritische Worte. „Ich habe damals scheinbar ausgestrahlt, dass ich es sowieso machen werde“, berichtet Kneip. Daher kam von allen Seiten eher Unterstützung und Verständnis für sein Vorhaben.

Tatsächlich gebe es am Leben im Van nichts, was er überhaupt nicht leiden kann. „Klingt verrückt, aber es ist so“, bekräftigt er. Selbst Dinge, die manchmal problematisch wirken, wie das begrenzte Wasser oder mögliche Reparaturen, sind „nichts im Verhältnis dazu, wie schön das Leben im Van ist“. „Das gehört alles dazu“, betont er.

i Im Juni 2021 machte Kneip mit seinem Van Halt in Gotland (Schweden). Oliver Kneip

Ganz anders erlebt hat der 40-Jährige die Corona-Pandemie. Die Lockdownzeit könne er „gar nicht so richtig nachempfinden“. Als damals alles losging, war er in Portugal, ist gereist durch Frankreich, Spanien und Skandinavien. Besonders interessant für ihn war es, die Stimmung in den Ländern miteinander zu vergleichen. Skandinavien etwa beschreibt Kneip als „sehr locker“. Der Schockmoment kam für ihn erst so richtig, als reisen flächendeckend wieder erlaubt war. „Man hatte sich so daran gewöhnt an den schönsten Orten Europas ganz alleine zu sein beziehungsweise mit wenigen anderen Reisenden.“ Orte, die sie nach Aufhebung der Regelungen nochmal besucht haben, waren plötzlich wieder „brechend voll“.

Aktuell ist der 40-Jährige häufiger in Bad Kreuznach, weil seine Eltern dorthin gezogen sind und er mit ihnen wieder mehr Zeit verbringen möchte. Das bedeute gleichzeitig, dass das „Vollzeit Vanlife“, wie er es bis jetzt gelebt hat, nicht mehr genauso stattfindet, weil er nur noch temporär unterwegs sein wird, erklärt Kneip. Der 40-Jährige hat dazu gemischte Gefühle. Mal sei er traurig, dass diese Zeit nun vorbei ist, aber „es ist auch so jetzt in Ordnung“. Das Leben ändere sich, sagt er.

i Oliver Kneip mit seinem Hund Tobi in Schweden im Juli 2021. Stephanie Kolkmann

Reisen und Leben im Van: die Kombination aus beidem mache für Kneip das aus, was ihm so besonders gefällt. Der 40-Jährige hat im vergangenen Jahr sein erstes Buch mit dem Titel „Ein Zimmer, Küche, Bart: Die Kunst des stilvollen Verwahrlosens in fünf Jahren Vollzeit-Vanlife“ veröffentlicht.

Für Kneip war das Schreiben eines Buchs schon immer ein Wunsch. „Ich habe schon immer gerne geschrieben“, sagt er. „Ich wusste aber nie, über was.“ Nach mehreren Jahren im Van startete er etwa Mitte 2023 damit, die ersten Worte für das Buch aufs Papier zu bringen. Der ganze Prozess dauerte eineinhalb Jahre, allerdings habe er zwischendrin auch Schreibpausen eingelegt, da er nicht immer gleich viel Zeit hatte. Effektiv geschrieben habe er mehrere Wochen.

Rückmeldungen und Nachrichten bekomme er häufig von Menschen, die einen vergleichbaren Lebensstil haben – aber auch von Leuten, die etwas ähnliches vorhaben. „Obwohl das Buch auf keinen Fall ein klassischer Ratgeber ist.“ Er empfiehlt das Buch auch allen, die Spaß am Reisen haben oder Einblicke in fünf Jahre Vollzeit-Vanlife haben möchten.