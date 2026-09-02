Mountainbike Bad Kreuznach Volle Action auf dem Pumptrack Robert Neuber 02.09.2026, 17:00 Uhr

i Am 13. September geht es auf dem Pumptrack in Bad Münster zur Sache. Fabiola Christian

Der Kreuznacher Mountainbike-Verein lädt am Sonntag, 13. September, auf den Pumptrack am Rotenfels. Es wird nicht nur der schnellste Fahrer ermittelt, es gibt auch ordentliche Verpflegung. Der Erlös geht in die Pflege der städtischen MTB-Strecken.

Auf ihre Strecken im Brandgebiet bei Traisen – also die Hardt-Lines – müssen die Bad Kreuznacher Mountainbiker immer noch verzichten: Die Allgemeinverfügung zur Sperrung des Gebietes gilt auch zwei Monate nach dem Feuer noch ...Zumindest auf dem Pumptrack am Bavaria Ebernburg-Sportgelände geht es aber nun bald rund: Am Sonntag, 13.







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