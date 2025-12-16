Karneval Verein Waldalgesheim Vollblutfastnachter feiern 11 mal 11 Jahre Bestehen Dieter Ackermann 16.12.2025, 13:00 Uhr

i Tolle, von viel Einfallsreichtum geprägte Bühnenbilde, waren und sind die jährlichen Hingucker bei den KVW-Veranstaltungen. Dieter Ackermann

Ein besonderes Jubiläum feiern die Narren im kommenden Frühjahr. Ein Blick auf die Historie des Vereins zeigt, wie es heute zu 150 Jugendlichen, 15 Tanzgruppen, Sängern und Büttenrednern gekommen ist.

Bekanntlich werfen Großereignisse ihre Schatten voraus, so auch die Jubiläumsfeierlichkeiten 11 mal 11 Jahre des 535 Mitglieder zählenden Karneval Vereins Waldalgesheim (KVW) am Samstag, 10. Januar, 11.11 Uhr in der Keltenhalle. Um 14.11 Uhr folgt die Flaggenhissung mit den Karneval Vereinen (KV) der VG Rhein-Nahe.







Artikel teilen

Artikel teilen