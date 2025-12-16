Vollblutfastnachter feiern 11 mal 11 Jahre Bestehen

Ein besonderes Jubiläum feiern die Narren im kommenden Frühjahr. Ein Blick auf die Historie des Vereins zeigt, wie es heute zu 150 Jugendlichen, 15 Tanzgruppen, Sängern und Büttenrednern gekommen ist.
Bekanntlich werfen Großereignisse ihre Schatten voraus, so auch die Jubiläumsfeierlichkeiten 11 mal 11 Jahre des 535 Mitglieder zählenden Karneval Vereins Waldalgesheim (KVW) am Samstag, 10. Januar, 11.11 Uhr in der Keltenhalle. Um 14.11 Uhr folgt die Flaggenhissung mit den Karneval Vereinen (KV) der VG Rhein-Nahe.