Der 195. Jahrmarkt wurde am Freitag mit den traditionellen Böllerschüssen eröffnet, und die ersten Abende sind laut Polizei überdurchschnittlich gut besucht gewesen. Schwere Delikte gab es bislang nicht.

Das Schönste am „Kreiznacher Johrmarkt“ sind die Augen der Kinder. Baff schauen sie aus dem Kinderwagen oder von Papis Schulter in die bunte Glitzerwelt, und ihre Mienen reflektieren die Freude am Leben, das da noch kommt. Alleine auf diese fröhlichen Gesichter könnte der Sinn des Jahrmarkts reduziert werden. Wer von diesen Strahlen aus den Kinderaugen „erwischt“ wird, dessen Lebensfreude steigt um einige Grade...

Los ging die 195. Ausgabe inoffiziell am Donnerstag, doch offiziell am Freitag mit dem üblichen Spaziergang der Prominenz zur Eröffnung mit den sieben Kanonenschlägen der Lustigen Schuppesser. Wobei natürlich halb Kreuznach mit Argusaugen verfolgte, ob Bundestagspräsidentin Julia Klöckner solo anreisen oder ihren neuen Lebenspartner Jörg Pilawa im Schlepptau haben würde – ja, ihm vielleicht ein paar interessante Quizfragen zum Jahrmarkt stellen würde. Doch dem war nicht so, was der guten Stimmung in der brüllenden Hitze aber keinen Abbruch tat.

Am Freitagabend füllte sich die Pfingstwiese, und es war eigentlich wie immer: Die jungen Leute bevölkern die sich überschlagenden und irre drehenden Karussells, die Jungen tun dabei obercool so, als ob sie das null herausfordert, die Mädchen kreischen überdreht und schauen dabei aus den Augenwinkeln nach den Jungs. Zwischendurch stehen sie Schlange an den unzähligen Speiseständen, und man hofft als Zuschauer am Karussell nur, dass das gut geht und das Bezahlte „drin bleibt“.

i Wie die Mutter, so die Tochter - die tolle Haarpracht muss gepflegt werden, gerne auch beim Schlangestehen vor dem Karussell... Robert Neuber

Die Polizei erwähnte am Sonntag zwei auffällige Delikte: In der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr zückte ein junger Mann bei einem Streit ein Messer, setzte es aber nicht ein. Er wurde kurz darauf erwischt und von der Polizei in Gewahrsam genommen. Das zweite besondere Delikt war eine zur Anzeige gebrachte „unsittliche Berührung“ einer Frau, die in der Menge betatscht worden war. Ansonsten ordnet die Polizei die Deliktlage bis zum Sonntag als „veranstaltungsspezifisch normal“ ein.

Zunächst sei nachmittags wenig zu tun gewesen, die Hitze habe den einen oder anderen abgehalten. Doch später sei sehr viel los gewesen, der Polizei zu Folge waren Freitag und Samstag überdurchschnittlich stark besuchte Abende. Die Präsenz der Sicherheitskräfte wirkt beruhigend – es sind spezielle Einheiten im Dienst, kernige Beamte, die sonst bei Demos oder Fußballspielen zupacken. Wenn fünf dieser 1,90-Meter-Kerle in Vollmontur auf einen zugehen, bleiben die meisten wilden Buben doch brav...

Erst ab 23 Uhr hatten die Rotkreuzler zu tun

Philipp Köhler vom Roten Kreuz bestätigte: Es ging an den ersten Abenden später los, bis etwa 23 Uhr sei kaum etwas vorgefallen. Dann aber habe es sich „geballt“, wobei es keine schweren Verletzungen gab, sondern die üblichen Einsätze, mal eine blutige Nase, mal der Alkohol. Rund 200 Hilfsleistungen wurden erbracht.

Markus Schlosser als „Jahrmarktsbürgermeister“ resümierte ebenfalls, dass sich der Ansturm in die späteren Abendstunden verschoben habe. Besonders freut er sich darüber, dass es am Dienstag um 22 Uhr ein Feuerwerk geben wird. Der „Wiesenbrandindex“ liege aktuell bei 3, ein Verbot gibt es erst ab 4.