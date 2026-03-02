Jahresbilanzgespräch für 2025
Volksbank hat an der Nahe junge Erwachsene im Blick
Das Vorstandsduo Patrick Miljes (links) und Thomas Reinig blickt nach dem Geschäftsjahr 2025 der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück
Rainer Gräff

Ein „sehr robustes Ergebnis“ legt nach eigenen Angaben die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück für das vergangene Geschäftsjahr vor. Es ist nicht schlecht, aber die mangelnde Bautätigkeit und Investitionsbereitschaft in der Wirtschaft schlagen durch.

Ein Wert liegt den Vorständen der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (RNH) besonders am Herzen. Die schleichende Erosion bei den Mitgliederzahlen der genossenschaftlichen Organisation konnte 2025 gestoppt und umgekehrt werden: Nach einem Plus von 849 Mitgliedern waren es schließlich 46.

