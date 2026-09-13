Bustour im Kreis Bad Kreuznach
Vivian und Wiebke krempelten den Soonwald um
Am Denkmal für den Jäger aus Kurpfalz in Entenpfuhl stimmte die Gruppe auch das nach diesem benannte Lied an.
Am Denkmal für den Jäger aus Kurpfalz in Entenpfuhl stimmte die Gruppe auch das nach diesem benannte Lied an.
Kurt Knaudt

Der Soonwaldbus war auf seiner letzten Fahrt für diese Saison unterwegs. Ziel war das Forstamt Entenpfuhl mit seinen rund 20.000 Hektar Fläche. Die Teilnehmer erfuhren, wie entscheidend Stürme in den 1990er-Jahren den Soonwald verändert haben.

Lesezeit 3 Minuten
„Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern mit neuen Augen zu sehen“: Dieses Zitat von Marcel Proust stellte Maria Othmer (Ellern) bei ihrer Premiere als Moderatorin der Septemberfahrt des Soonwaldbusses voran.
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