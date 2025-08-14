Während der intensiv und engagiert vorgetragenen Sonate für Violoncello und Klavier von Maurice Ravel kam es zu einem Vorfall: Die A-Saite des Cellos von Konstantin Heidrich verabschiedete sich mit einem deutlich vernehmbaren Knall. Für solche Momente haben Solisten in der Regel Ersatzsaiten dabei, was jedoch schwieriger ist, als man annehmen sollte. Neue Saiten sind nicht immer sofort voll einsatzfähig, und wenn man eine bereits eingespielte Saite nimmt: Nicht jede Saite verträgt es, wenn sie mehrfach verwendet wird. Heidrich konnte das Problem jedenfalls schnell beheben, und das Konzert ging ungestört weiter.

Das Malheur mag durch die heftigen Pizzicato-Attacken im zweiten Satz der, gegenüber anderen Werken Ravels, erstaunlich modern klingenden Sonate entstanden sein. Der Komponist setzt hier die beiden Instrumente fast perkussiv ein. Der Cellopart erinnert in Teilen an den „Walking Bass“ aus dem Jazz. Ravel entlockt in diesem technisch sehr anspruchsvollen Werk der Duobesetzung Violine/Violoncello eine reiche Palette an Klangfarben. Johanna Müller (Violine) und Konstantin Heidrich gelang eine mitreißende Wiedergabe auf hohem kammermusikalischen Niveau. Im zweiten Teil des Konzertes war die Pianistin Daria Tudor die musikalische Partnerin des Cellisten.

Seltenes Vergnügen, die Sonate erleben zu dürfen

Die 1948 entstandene Sonate für Violoncello und Klavier ist relativ selten im Konzertsaal zu erleben, eigentlich etwas unverständlich, da sie in ihrer stilistischen Vielfalt ausgesprochen reizvoll ist. Die Interpretation des Duos Heidrich/Tudor war geprägt von Spielfreude und Eleganz, mal einfühlsam und geschmeidig, dann wieder zupackend und direkt. Ironische Brechungen kamen ebenso zur Geltung wie tänzerische Elemente.

Begonnen hatte das Konzert mit der dritten Suite für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach. Die sechs Solosuiten zählen zu den Kompositionen mit der größten Bandbreite an unterschiedlichen Interpretationen. Da der Notentext keinerlei Tempo- oder Vortragsangaben enthält, ist hier die Interpretationskunst des Ausführenden besonders gefordert. Die Wiedergabe durch Heidrich kann im besten Sinne als „spannend“ bezeichnet werden: intensives Aufspüren feinster Details mit hochdifferenzierter Bogentechnik, übersichtliche Darstellung der formalen Strukturen (mit zum Teil deutlicher Freiheit in der Agogik) und der verdeckten Mehrstimmigkeit (linearer Kontrapunkt). Entsprechend der historisch informierten Aufführungspraxis wurden die zumeist sehr direkt angeschlossenen Wiederholungen kunstvoll ausgeziert. So wirkt denn auch die Interpretation ungemein spontan und lebendig.

Wie ein roter Faden zog sich durch das ganze Konzert die außerordentliche Tonqualität im Cellospiel von Heidrich. Ein wunderbares Instrument mit einer runden Tiefe, absoluter Ausgewogenheit im gesamten Bereich und einer einzigartigen, seidenweichen Höhe ergeben eine perfekte Symbiose mit dem persönlichen Ton des Cellisten.