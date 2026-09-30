Was sich in der City tut Vinfoods öffnet weiteres Lokal in Kreuznachs Innenstadt Madeleine Assion 30.09.2026, 11:00 Uhr

i Geschäftsführer Nguyen Van Tuan und Pham Thi Ngan mit ihren Söhnen Bruno und Daniel freuen sich auf die Eröffnung des Nudelhauses. Madeleine Assion

Gerade einmal fünf Jahre gibt es das bekannte Sushi Restaurant Vinfoods am Holzmarkt, doch bestehe bereits jetzt ein so großer Kundenstamm, dass ein zweites Lokal in der Fußgängerzone hermusste, erläutert Pham Thi Ngan.

Nach fünf Jahren eröffnet das beliebte Sushi Restaurant Vinfoods einen Ableger in der Kreuznacher Fußgängerzone. Der Fokus in Vinfoods Nudelhaus soll dabei, wie der Name schon verrät, auf asiatischen Nudelgerichten liegen.Diesen Donnerstag, 11 Uhr, ist es so weit: Der zweite Laden des populären Vietnamesen öffnet in der Mannheimer Straße seine Türen.







Artikel teilen

Artikel teilen