Gastronomie in Bad Kreuznach
Vinfoods Nudelhaus eröffnet: Gut besuchter erster Tag
Einige Gäste, darunter auch Touristen, probieren bereits zur Mittagszeit das neue Konzept der frei kombinierbaren Nudelgerichte
Einige Gäste, darunter auch Touristen, probieren bereits zur Mittagszeit das neue Konzept der frei kombinierbaren Nudelgerichte im Restaurant.
Madeleine Assion

Eigentlich sollte das Restaurant bereits zum ersten Oktober seine Türen öffnen, doch Probleme mit einer Lieferung führten zu einer Verzögerung. Passanten auf Einkaufstour testeten das neue Lokal gleich einmal aus.

Lesezeit 1 Minute
Vergangenen Freitag hat das neue Vinfoods Nudelhaus auf der Mannheimer Straße zum ersten Mal Gäste in Empfang genommen. Das Lokal möchte Passanten vom Geschmack klassisch vietnamesischer Küche überzeugen, egal ob zum Mitnehmen oder vor Ort in asiatisch angehauchter Atmosphäre.
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