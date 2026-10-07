Eigentlich sollte das Restaurant bereits zum ersten Oktober seine Türen öffnen, doch Probleme mit einer Lieferung führten zu einer Verzögerung. Passanten auf Einkaufstour testeten das neue Lokal gleich einmal aus.
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Vergangenen Freitag hat das neue Vinfoods Nudelhaus auf der Mannheimer Straße zum ersten Mal Gäste in Empfang genommen. Das Lokal möchte Passanten vom Geschmack klassisch vietnamesischer Küche überzeugen, egal ob zum Mitnehmen oder vor Ort in asiatisch angehauchter Atmosphäre.