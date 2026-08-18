Langenlonsheimer Therapiehunde Vierbeiner besuchen Altenheime, Kitas und Behinderte Dieter Ackermann 18.08.2026, 13:00 Uhr

i Von Carmen Oehler (Mitte) und einigen Mensch-Hund-Teams des Langenlonsheimer Vereins "Therapiehunde Lebensfreude" ließen sich Julia Klöckner (2. von rechts) und Peter Schmitt, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes (2. von links), über deren wichtige Arbeit informieren. Dieter Ackermann

Sie bringen Freude und Hilfe in Seniorenheime, zu behinderten Menschen und zu Kindern in Kitas und Schulen: Die 37 aktiven Mensch-Hund-Teams des Vereins „Therapiehunde Lebensfreude“ arbeiten ehrenamtlich und haben intensive Ausbildungen absolviert.

„Wir geben mehr als Pfötchen“. Besser könnte das Motto des Vereins „Therapiehunde Lebensfreude“ nicht lauten, denn die 37 Mensch-Hund-Teams arbeiten ehrenamtlich und bearbeiten wertvolle Aufgaben in der Region. Darüber informierte sich nun auch die CDU-Politikerin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.







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