Sie bringen Freude und Hilfe in Seniorenheime, zu behinderten Menschen und zu Kindern in Kitas und Schulen: Die 37 aktiven Mensch-Hund-Teams des Vereins „Therapiehunde Lebensfreude“ arbeiten ehrenamtlich und haben intensive Ausbildungen absolviert.
Lesezeit 2 Minuten
„Wir geben mehr als Pfötchen“. Besser könnte das Motto des Vereins „Therapiehunde Lebensfreude“ nicht lauten, denn die 37 Mensch-Hund-Teams arbeiten ehrenamtlich und bearbeiten wertvolle Aufgaben in der Region. Darüber informierte sich nun auch die CDU-Politikerin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.