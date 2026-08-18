Langenlonsheimer Therapiehunde
Vierbeiner besuchen Altenheime, Kitas und Behinderte
Von Carmen Oehler (Mitte) und einigen Mensch-Hund-Teams des Langenlonsheimer Vereins "Therapiehunde Lebensfreude" ließen sich Ju
Von Carmen Oehler (Mitte) und einigen Mensch-Hund-Teams des Langenlonsheimer Vereins "Therapiehunde Lebensfreude" ließen sich Julia Klöckner (2. von rechts) und Peter Schmitt, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes (2. von links), über deren wichtige Arbeit informieren.
Dieter Ackermann

Sie bringen Freude und Hilfe in Seniorenheime, zu behinderten Menschen und zu Kindern in Kitas und Schulen: Die 37 aktiven Mensch-Hund-Teams des Vereins „Therapiehunde Lebensfreude“ arbeiten ehrenamtlich und haben intensive Ausbildungen absolviert.

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„Wir geben mehr als Pfötchen“. Besser könnte das Motto des Vereins „Therapiehunde Lebensfreude“ nicht lauten, denn die 37 Mensch-Hund-Teams arbeiten ehrenamtlich und bearbeiten wertvolle Aufgaben in der Region. Darüber informierte sich nun auch die CDU-Politikerin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.
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