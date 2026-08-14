Von Dehoga verliehen
Vier-Sterne-Auszeichnung für Meisenheimer Hof
Gastgeber Markus Pape (Mitte) kam mit seiner Ehefrau Clarissa (4. von links) sowie den Töchtern Pia (3. von rechts) und Paulina
Gastgeber Markus Pape (Mitte) kam mit seiner Ehefrau Clarissa (4. von links) sowie den Töchtern Pia (3. von rechts) und Paulina (mit Blumenstrauß) nach Bad Kreuznach, um sich von Ministerpräsident Gordon Schnieder (2. von rechts) und Dehoga-Präsident Gereon Haumann (3. von links) die Urkunde über die Zertifizierung des Meisenheimer Hof mit vier Sternen geben zu lassen. Zu den ersten Gratulanten zählten Landrätin Bettina Dickes (links) sowie Dehoga-Landesgeschäftsführerin Anna Roeren-Bergs (rechts).
Norbert Krupp

Das Romantikhotel Meisenheimer Hof glänzt mit vier Sternen. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) händigte gemeinsam mit Dehoga-Präsident Gereon Haumann die Urkunde aus.

Lesezeit 2 Minuten
Das Romantikhotel Meisenheimer Hof ist eines von drei Häusern in Rheinland-Pfalz, deren Komfort erstmals durch den Dehoga-Landesverband mit vier Sternen zertifiziert wurde. Patron Markus Pape fuhr mit Ehefrau Clarissa und den Töchtern Pia und Paulina zum Sommerfest der Gastronomen in Bad Kreuznach, um sich von Ministerpräsident Gordon Schnieder sowie Dehoga-Präsident Gereon Haumann eine entsprechende Urkunde aushändigen zu lassen.
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