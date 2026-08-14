Das Romantikhotel Meisenheimer Hof glänzt mit vier Sternen. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) händigte gemeinsam mit Dehoga-Präsident Gereon Haumann die Urkunde aus.
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Das Romantikhotel Meisenheimer Hof ist eines von drei Häusern in Rheinland-Pfalz, deren Komfort erstmals durch den Dehoga-Landesverband mit vier Sternen zertifiziert wurde. Patron Markus Pape fuhr mit Ehefrau Clarissa und den Töchtern Pia und Paulina zum Sommerfest der Gastronomen in Bad Kreuznach, um sich von Ministerpräsident Gordon Schnieder sowie Dehoga-Präsident Gereon Haumann eine entsprechende Urkunde aushändigen zu lassen.