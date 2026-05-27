Mattheiser-Herbstkonzerte Vier musikalische Oktobertage in Bad Sobernheim Silke Jungbluth-Sepp 27.05.2026, 17:00 Uhr

i Die Mattheiser Sommer-Akademie in Bad Sobernheim ist alle zwei Jahre ein kulturelles Highlight für die gesamte Region. In diesem Jahr gibt es erstmals die Mattheiser-Herbstkonzerte als Ergänzung. Silke Jungbluth-Sepp

Vier Tage, vier Konzerte und eine Orgelfahrt: Die Mattheiser-Herbstkonzerte sind ein Angebot für alle Liebhaber klassischer Musik. Die Konzertreihe feiert in diesem Oktober Premiere, bevor es 2027 wieder eine Mattheiser Sommer-Akademie gibt.

Alle zwei Jahre dreht sich in Bad Sobernheim 14 Tage lang alles um klassische Musik. Dann ist nämlich Mattheiser Sommerakademie (MSA). Doch was ist in den Jahren dazwischen? Da gibt es 2026 eine Premiere, die an frühere Zwischenkonzerte anknüpfen soll: Vier Tage, vier klassische Konzerte in der Stadt und eine Orgel-Tagesfahrt zu den Stumm-Orgeln in der Region.







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