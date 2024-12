VG Langenlonsheim-Stromberg Vier Kilogramm Betäubungsmittel gefunden 23.12.2024, 14:39 Uhr

i In der Wohnung eines Tatverdächtigen in der VG Langenlonsheim-Stromberg hat die Polizei fast vier Kilogramm an Betäubungsmitteln gefunden. Boris Roessler. dpa

Die Polizei hat in einer Wohnung in der VG Langenlonsheim-Stromberg verschiedene Betäubungsmittel, darunter Kokain und Amphetamin gefunden.

In einem von der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wurde am Morgen des 17. Dezembers die Wohnung eines Tatverdächtigen in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg durch die Kriminalpolizei Bad Kreuznach durchsucht.

