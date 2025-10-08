Lauschieder Familientreff Vier Brüder werden 300 Jahre alt 08.10.2025, 14:00 Uhr

i Acht Geschwister der Familie Wahl, und die vier Brüder feierten zusammen ihren 300. Geburtstag (von links): Heinrich, Rosemarie, Willi, Emma, Peter, Barbara, Klaus und Marlene. Heinrich Wahl

Mit seinen drei Brüdern Klaus, Peter und Willi feierte Heinrich Wahl am vergangenen Wochenende in Lauschied einen kolossalen Geburtstag: Sie wurden zusammen 300 Jahre alt.

Heinrich Wahl ist am vergangenen Freitag 79 Jahre alt geworden, was keinen Artikel dieser Zeitung gerechtfertigt hätte. Aber dieser Geburtstag lief besonders ab: Heinrich, genannt „Heini“, hatte seine drei Brüder eingeladen. Und zusammen feierten sie 300 Jahre: Klaus, ebenfalls wohnhaft in Lauschied, ist der Jungspund mit 69 Jahren, Peter aus Harxheim (Kreis Mainz-Bingen) feierte seinen 75.







