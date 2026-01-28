Bad Kreuznacher Kornmarkt
Vier Bäume als Hindernis oder als Hingucker? 
Die Meinung zu den vier zusätzlichen Bäumen auf dem Kornmarkt ist bei den befragten Marktbeschickern gemischt.
Josef Nürnberg

Eine grünere Innenstadt: Davon sind nicht alle Marktbeschicker am Kornmarkt begeistert. Es gibt Kritik und offene Fragen. 

Die Innenstadt soll auch, um dem Klimawandel zu begegnen, grüner werden. Ein Vorschlag hierzu sieht vier Bäume in großen und mobilen Pflanzkübeln für den Kornmarkt – einem der absoluten Hotspots – vor, die mittels Stapler bewegt werden können. Während Bürgermeister Thomas Blechschmidt aus der Bevölkerung viel Lob für die Mehr-Grün-Initiative der Verwaltung erhält – so berichtet er von Bürgern, die mit Spenden die Aktion unterstützen wollen – ...

