Vielfältiges Angebot an Gottesdiensten zu Weihnachten

2025 finden zahlreiche Weihnachtsgottesdienste im Kreis statt. Bald könnten es allerdings weniger werden. Das liegt an der Personaldecke der Kirchen.
Lesezeit 2 Minuten
An Weihnachten und insbesondere an Heiligabend ereignet sich auch in den Kirchen im Kreis Bad Kreuznach scheinbar ein Wunder. Plötzlich sind Kirchen, in denen sonntags nur wenigen Gläubige sich zum Gebet versammeln, voll. Dann wird von den Pfarrern erwartet, dass sie in Zeiten, da es immer weniger evangelische Pfarrer gibt und der Priestermangel zunimmt, auch in der kleinsten Kirchengemeinde noch einen Gottesdienst anbieten.