Fest im Kreis Bad Kreuznach Vielfältiges Angebot an Gottesdiensten zu Weihnachten Josef Nürnberg 23.12.2025, 13:00 Uhr

i Zwar steht schon der Weihnachtsbaum in der evangelischen Kirche Pfaffen-Schwabenheim, aber die heiße Phase für das Pfarrerehepaar Lina Mankel-Neeb und Johannes Mankel beginnt jetzt mit der Vorbereitung der Weihnachtsgottesdienste. Josef Nürnberg

2025 finden zahlreiche Weihnachtsgottesdienste im Kreis statt. Bald könnten es allerdings weniger werden. Das liegt an der Personaldecke der Kirchen.

An Weihnachten und insbesondere an Heiligabend ereignet sich auch in den Kirchen im Kreis Bad Kreuznach scheinbar ein Wunder. Plötzlich sind Kirchen, in denen sonntags nur wenigen Gläubige sich zum Gebet versammeln, voll. Dann wird von den Pfarrern erwartet, dass sie in Zeiten, da es immer weniger evangelische Pfarrer gibt und der Priestermangel zunimmt, auch in der kleinsten Kirchengemeinde noch einen Gottesdienst anbieten.







