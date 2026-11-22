Rund 50 Interessierte kamen zum Existenzgründertag in Bad Kreuznach, um sich zu vernetzen und Rat zu holen. Die IHK spricht von einer Gründungswelle – welche Ideen jetzt an Fahrt gewinnen.
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Das Interesse an Wissen rund um die Gründung eines eigenen Unternehmens war groß: Rund 50 Teilnehmer kamen zum Existenzgründertag in die Räume der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der John-F.-Kennedy-Straße. Die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Kreis Bad Kreuznach hatten erneut gemeinsam mit der IHK und der Handwerkskammer Koblenz zu dem Forum eingeladen.