Unternehmen in Bad Kreuznach Viele wollen wissen: Wie macht man sich selbstständig? Christine Jäckel 22.11.2026, 17:00 Uhr

i Guter Nachfrage erfreute sich der Rat, den Experten aller Bereiche beim Existenzgründertag in den Räumen der IHK-Geschäftsstelle anboten. Christine Jäckel

Rund 50 Interessierte kamen zum Existenzgründertag in Bad Kreuznach, um sich zu vernetzen und Rat zu holen. Die IHK spricht von einer Gründungswelle – welche Ideen jetzt an Fahrt gewinnen.

Das Interesse an Wissen rund um die Gründung eines eigenen Unternehmens war groß: Rund 50 Teilnehmer kamen zum Existenzgründertag in die Räume der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der John-F.-Kennedy-Straße. Die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Kreis Bad Kreuznach hatten erneut gemeinsam mit der IHK und der Handwerkskammer Koblenz zu dem Forum eingeladen.







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