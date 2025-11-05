Jubiläumskonzert in Guldental Viele Lieblingslieder aus 20 Jahren erklangen Dieter Ackermann 05.11.2025, 13:00 Uhr

i Mit tollem Chorgesang überzeugte das Ensemble TonART beim Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche St. Jakobus. Dieter Ackermann

Das Programm der 25 Aktiven mit Musicaltiteln über Filmmelodien bis zu Gospel- und Popsongs begeisterte das Publikum in der Pfarrkirche.

Das Jubiläumskonzert anlässlich 20 Jahre TonART Guldental in der restlos besetzten katholischen Pfarrkirche St. Jakobus, das unter dem Motto „Lieblingslieder aus 20 Jahren“ stand, war in jeder Hinsicht eine rundum gelungene Punktlandung. Die rund 25 Sängerinnen und Sänger präsentierten dabei einen Querschnitt aus ihrem vielfältigen Repertoire, das sich von geistlichen Werken über Musical- und Filmmelodien bis hin zu Gospel- und Popsongs ...







