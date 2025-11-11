Winzenheim feiert Sankt Martin Viele Laternen bringen Wärme in die Dunkelheit Josef Nürnberg 11.11.2025, 21:00 Uhr

i Martin (Jara Busch) hoch zu Ross führte den Martinsumzug an. Ihre Familie Gubernator/Busch reitet nun schon in dritter Generation bei den Martinsumzügen der Kolpingsfamilie Winzenheim. Josef Nürnberg

Hoch zu Ross führte Sankt Martin den Laternenumzug in Winzenheim an, um den besonderen Tag zu feiern. Mehr als 800 Teilnehmer waren dabei.

Mehr als 800 Teilnehmer waren am Montag der Einladung der Kolpinsfamilie Winzenheim gefolgt und kamen zum Martinsumzug in den nord-östlichen Stadtteil. Angeführt wurde der Umzug von Martin (Jara Busch) hoch zu Ross die mit einem roten Mantel bekleidet an den römischen Soldaten Martin erinnerte, der am Stadttor von Amiens einem nackten Mann begegnete und mit ihm seinen Mantel teilte, damit er nicht erfror.







