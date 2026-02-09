Baumkübel auf dem Kornmarkt, Pflanzbögen in der Mannheimer Straße, Begrünung am Europaplatz und an der Kreuzkirche: Es gibt viele Ideen, Bad Kreuznach mit Bäumen und Hecken und Pflanzkübeln grüner zu machen.

Die in der Stadt vorgesehenen, zusätzlichen Begrünungen beschäftigten jetzt auch den Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung.

Maßnahmen wie die geplanten Baumkübel auf dem Kornmarkt oder auch die angedachten Pflanzbögen über der Mannheimer Straße im Bereich der Neustadt würden im Gespräch mit Geschäftsleuten und Anwohnern noch eingehend abgestimmt, versicherte Alexander Merz, Sachgebietsleiter Baumpflege.