Bad Kreuznach wird grüner
Viele Ideen für Bäume, Hecken und Kübel
Der Bahnhofsplatz soll mehr Grün erhalten und die bestehenden Betonkübel durch optisch ansprechendere Baumpflanzkübel ersetzt we
Der Bahnhofsplatz soll mehr Grün erhalten und die bestehenden Betonkübel durch optisch ansprechendere Baumpflanzkübel ersetzt werden.
Jens Fink

Baumkübel auf dem Kornmarkt, Pflanzbögen in der Mannheimer Straße, Begrünung am Europaplatz und an der Kreuzkirche: Es gibt viele Ideen, Bad Kreuznach mit Bäumen und Hecken und Pflanzkübeln grüner zu machen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die in der Stadt vorgesehenen, zusätzlichen Begrünungen beschäftigten jetzt auch den Ausschuss für Wirtschaftsentwicklung. Maßnahmen wie die geplanten Baumkübel auf dem Kornmarkt oder auch die angedachten Pflanzbögen über der Mannheimer Straße im Bereich der Neustadt würden im Gespräch mit Geschäftsleuten und Anwohnern noch eingehend abgestimmt, versicherte Alexander Merz, Sachgebietsleiter Baumpflege.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren