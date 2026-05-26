Weinhöfefest Burg Layen Viele Genussmomente und ein Hauch von Nostalgie Dieter Ackermann 26.05.2026, 12:44 Uhr

i Im Kreis der Winzerinnen und Winzer übergaben die Ex-Naheweinmajestäten Margit Klein-Forster (von links), Sophia Forster und Carolin Diel einen symbolischen Scheck über 2000 Euro an Herbert Wirzius und seine Frau Ingrid vom Förderverein Lützelsoon zur Unterstützung krebskranker Kinder. Dieter Ackermann

Das Weinhöfefest in Burg Layen ist weit mehr als pure Weinromantik und beliebt wie eh und je. Vieles hat sich in den vergangenen Jahren dabei verändert, doch dort schlägt noch immer die Herzkammer des Naheweins.

Kaiserwetter, laue Nächte, vielerlei Genussmomente, tolle Stimmung, ein Hauch von Nostalgie und die gute Tat obendrein ließen das dreitägige Weinhöfefest in der Gemeinde im romantischen Trollbachtal für Tausende froh gestimmter Besucher aus der Region und weit darüber hinaus zu einem besonderen Erlebnis werden.







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