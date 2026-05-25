Freibad Winterbach öffnet Viele Freiwillige packen beim Frühjahrsputz mit an Reinhard Koch 25.05.2026, 09:00 Uhr

i Das Freibad in Winterbach wird in jedem Falle für diese Saison geöffnet. Fördervereinsvorsitzende Christine Hamm (rechts) konnte bei den Vorbereitungsarbeiten an zwei Samstagen auf ein großes Helferteam bauen. Reinhard Koch

Der wiederholt abgelehnte Haushalt Winterbachs lässt keine Spielräume. Die freiwilligen Ausgaben werden von der Kommunalaufsicht gestrichen. Dazu gehören die Mittel für den Betrieb des Freibads. Nun will der Förderverein die Anlage betreiben.

Auch ohne einen genehmigten Haushaltsplan für das laufende Jahr 2026: Das gemeindeeigene Schwimmbad wird für die bevorstehende Badesaison in jedem Falle seine Pforten öffnen. Die Ortsgemeinde darf zwar keine freiwilligen finanziellen Leistungen in das Schwimmbad stecken, aber mit dem Zuschuss der Verbandsgemeinde in Höhe von 8000 Euro und den zu erwartenden Eintrittsgeldern, sei der Betrieb des Schwimmbades nicht in Gefahr, äußerte sich ...







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