Vorfall in Bad Kreuznach Viel zu schneller E-Scooter verletzt Stadtmitarbeiter Marian Ristow 22.10.2026, 15:00 Uhr

i Eine Person fährt mit einem E-Scooter über den Bürgersteig – die Manipulation des Fahrzeugs führte zu einem Unfall in Bad Kreuznach. Jens Büttner/dpa

Ein manipulierter E-Scooter rast mit 60 km/h durch die Fußgängerzone – und verletzt einen Beamten schwer. Die Stadt schlägt Alarm: Immer mehr getunte Gefährte und Drogenfunde auf Spielplätzen sorgen für gefährliche Zwischenfälle.

Und wieder ein Zwischenfall mit einem E-Scooter. Bei einer Kontrolle in der Fußgängerzone ist ein Beamter des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Bad Kreuznach durch den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs verletzt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung war der Vollzugsdienst am Abend des 15.







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