Ganz viel Wehmut und viele Erinnerungen kamen am letzten Öffnungstag des Traditionscafés Wonsyld hoch. Das Aus der Bad Kreuznacher Institution stimmt viele Stammgäste traurig. Das Inventar soll verkauft werden – eine Chance auf Erinnerungsstücke?
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Der erwartete Ansturm am letzten Öffnungstag des Traditionscafés Wonsyld am Salinenplatz blieb bis zum Mittag aus. Stammgäste, die gekommen waren, um Abschied von dieser Café-Institution zu nehmen, gaben zu, dass sie mit Wehmut gekommen waren.Viele davon erinnerten sich an das allgemeine Café-Sterben in der Kurstadt und überlegten, wo sie künftig hingehen könnten.