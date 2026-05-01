Café Wonsyld jetzt geschlossen Viel Wehmut zum Abschied von Kreuznacher Institution Josef Nürnberg 01.05.2026, 11:00 Uhr

i Voll war es am letzten Öffnungstag des Café Wonsyld zumindest mittags noch nicht. Die ehemaligen Lehrer am Lina-Hilger-Gymnasium, Albert Wilhelm (links) und Ortwin Zech, trafen sich ein letztes Mal in ihrem Stamm-Café zum Lehrerstammtisch. Josef Nürnberg

Ganz viel Wehmut und viele Erinnerungen kamen am letzten Öffnungstag des Traditionscafés Wonsyld hoch. Das Aus der Bad Kreuznacher Institution stimmt viele Stammgäste traurig. Das Inventar soll verkauft werden – eine Chance auf Erinnerungsstücke?

Der erwartete Ansturm am letzten Öffnungstag des Traditionscafés Wonsyld am Salinenplatz blieb bis zum Mittag aus. Stammgäste, die gekommen waren, um Abschied von dieser Café-Institution zu nehmen, gaben zu, dass sie mit Wehmut gekommen waren.Viele davon erinnerten sich an das allgemeine Café-Sterben in der Kurstadt und überlegten, wo sie künftig hingehen könnten.







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