Jede Menge los war bei der Eröffnung der Wandersaison auf dem Gelände des Waldheims. Und auch der Wanderclub Nahetal blickt nun wieder zuversichtlich in die Zukunft. Am 1. Mai öffnet dann auch das Waldheim.
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Mehr als gut besucht und das trotz verhaltener Temperaturen war am vergangenen Sonntag zum Saisonstart des Wanderclubs Nahetal 1919 das Außengelände des Waldheims auf dem Kuhberg. Andreas Paulus, Ehemann der neuen Waldheim-Pächterin, Beate Paulus, hatte die Idee, zur Eröffnung der Wandersaison auf das Gelände des Waldheims einzuladen.