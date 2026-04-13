Treff im Kreuznacher Stadtwald Viel los beim Start in die Wandersaison am Waldheim Josef Nürnberg 13.04.2026, 19:00 Uhr

i Jutta Knichel, Vorsitzende des Wanderclub Nahetal 1919, und Andreas Paulus können scheinbar miteinander. Die beiden unterstützten Sascha Konz am Grill. Josef Nürnberg

Jede Menge los war bei der Eröffnung der Wandersaison auf dem Gelände des Waldheims. Und auch der Wanderclub Nahetal blickt nun wieder zuversichtlich in die Zukunft. Am 1. Mai öffnet dann auch das Waldheim.

Mehr als gut besucht und das trotz verhaltener Temperaturen war am vergangenen Sonntag zum Saisonstart des Wanderclubs Nahetal 1919 das Außengelände des Waldheims auf dem Kuhberg. Andreas Paulus, Ehemann der neuen Waldheim-Pächterin, Beate Paulus, hatte die Idee, zur Eröffnung der Wandersaison auf das Gelände des Waldheims einzuladen.







Artikel teilen

Artikel teilen