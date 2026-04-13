Treff im Kreuznacher Stadtwald
Viel los beim Start in die Wandersaison am Waldheim
Jutta Knichel, Vorsitzende des Wanderclub Nahetal 1919, und Andreas Paulus können scheinbar miteinander. Die beiden unterstützte
Jutta Knichel, Vorsitzende des Wanderclub Nahetal 1919, und Andreas Paulus können scheinbar miteinander. Die beiden unterstützten Sascha Konz am Grill.
Josef Nürnberg

Jede Menge los war bei der Eröffnung der Wandersaison auf dem Gelände des Waldheims. Und auch der Wanderclub Nahetal blickt nun wieder zuversichtlich in die Zukunft. Am 1. Mai öffnet dann auch das Waldheim. 

Lesezeit 2 Minuten
Mehr als gut besucht und das trotz verhaltener Temperaturen war am vergangenen Sonntag zum Saisonstart des Wanderclubs Nahetal 1919 das Außengelände des Waldheims auf dem Kuhberg. Andreas Paulus, Ehemann der neuen Waldheim-Pächterin, Beate Paulus, hatte die Idee, zur Eröffnung der Wandersaison auf das Gelände des Waldheims einzuladen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren