Ein historisches Juwel strahlt in neuem Glanz: Wie die Dalburg durch Spenden und Engagement gerettet wird – und was das Burgfest damit zu tun hat.

Es tut sich etwas auf und rund um die Dalburg. Das wurde beim gut besuchten 29. Burgfest am Tag des offenen Denkmals mehr als deutlich.

Beim Aufstieg zur Burg fiel bereits das Gerüst an der Ostseite im Bereich Zwingerwiese/Dieter-Turm ins Auge, ebenso die neue Beleuchtung entlang des Burgweges. Über die Sanierungsarbeiten informierten der Vorstand des 76 Mitglieder zählenden Fördervereins Matthias Kryn, Bernhard Habermehl und Norbert Eckes. Ein Schutzgeländer entlang des Burgweges ist ebenso in Arbeit wie der Steg zum Kuckuckshäuschen.

All das und der dritte Bauabschnitt kosten natürlich viel Geld. Von daher war die Freude groß, als Landrätin Bettina Dickes nicht nur das Engagement all derer hervorhob, die anpacken, sondern auch mitteilte, dass die Sparkasse Rhein-Nahe „zum Erhalt der Dalburg, einem wichtigen Zeugnis im Landkreis“, 25.000 Euro beisteuert.

Bürgermeister Markus Lüttger nahm den Faden auf, fand ebenfalls herzliche Worte des Dankes und verkündete, dass die Verbandsgemeinde Rüdesheim die kommenden Arbeiten mit 50.000 Euro unterstützt. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die Burg Eigentum der Wallhäuser Familie Prinz zu Salm Salm ist, die Orts- und Verbandsgemeinde aber einen Pacht- und Mietvertrag über das Areal abgeschlossen haben.

Ortsbürgermeister Torsten Friedrich drückte eine Freude darüber aus, was der Förderverein „zum Erhalt des kulturellen Erbes, dem historischen Wahrzeichen von Dalberg erneut auf die Beine gestellt hat und dass die Sanierungsarbeiten weiter fortschreiten“. Er betonte: “Ihr alle seid das Rückgrat dieses Festes.„ Friedrich kündigte an, dass die Gemeinde die Burgbeleuchtung installiert, „damit die Dalburg sichtbar über dem Gräfenbachtal erstrahlt“.

Das alles erfreute auch Constantin Prinz zu Salm Salm, der das Burgfest als einen der schönsten Tage des Jahres bezeichnete. Sein ausdrücklicher Dank galt „allen, die dazu beitragen, dass es hier so gut läuft“.

Es gab Burgführungen, Feierlaune pur und tolle Unterhaltung mit dem Duo Si Vinum Musica.