Handwerksbetrieb wie früher
Viel Lob für Bäckerei Kehrein in Monzingen
Mirjam Steglich (links) und Valentina Schwarz haben für die Kundschaft immer ein nettes Wort oder ein fröhliches Hallo auf den L
Mirjam Steglich (links) und Valentina Schwarz haben für die Kundschaft immer ein nettes Wort oder ein fröhliches Hallo auf den Lippen. Die Bäckerei im Dorf ist auch ein Kommunikationsmittelpunkt.
Bernd Hey

Es gibt sie noch, die kleinen Handwerksbetriebe an der Nahe. Dazu zählt auch die Monzinger Bäckerei Thimo Kehrein, die mit ofenfrischem Brötchen und süßem Backwerk Kunden aus der ganzen Region anlockt. 

Lesezeit 1 Minute
Beim Weinwanderweg-Fest an der Mittleren Nahe am dritten Septemberwochenende kehrte gerne die Stammkundschaft ins Bäckerei-Fachgeschäft von Bäckermeister Thimo Kehrein in der Monzinger Hauptstraße 72 ein und gab sich für ofenfrische Brötchen und süßes Backwerk die Türklinke in die Hand.
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