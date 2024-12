Das war 2024: Kirner Land Viel Kohle für schmutziges Nass – ab auf die Barrikaden 26.12.2024, 19:00 Uhr

i Die Informationsabende der VG-Verwaltung und der Werkleitung sorgten für volle Hallen, hier im April im Kirner Gesellschaftshaus mit offenkundiger Kritik an der neuen Abwasserentgeltsatzung. Robert Neuber

Jahresrückblick: Die neue Abwasserberechnung sorgt im Kirner Land für Debatten. Am Ende wird mit dem wiederkehrenden Beitrag ein elementarer Bestandteil der vorgesehenen Satzung aufgegeben. Wie das auf der Rechnung aussehen wird, bleibt abzuwarten...

Es hat im beschaulichen Kirner Land in den vergangenen Jahren kein einziges lokales Thema gegeben, bei dem so viele Menschen die Hallen füllten, um sich zu informieren und um – jawohl: politisch! – zu debattieren. Die neu gefassten Abwasserberechnungen sorgen schon Ende 2023 für geballten Zorn in den Gemeinden, der sich über das gesamte Frühjahr überall manifestiert, nirgends nachlässt.

