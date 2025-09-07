Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg sieht sein erstes Amtsjahr als ein gutes für Bad Sobernheim an. In der Tat steht endlich die Finanzierung für die seit Jahren ersehnte Freizeitpark-Umgestaltung, und an vielen Stellen der Stadt wird gebaut. Doch sieht man genau hin, so wäre beim Freizeitpark ohne den Glücksfall des überraschend vom Land ausgeschütteten Zukunftsmittel-Füllhorns wenig passiert, und laufende Projekte wie Priorhof und Synagogenplatz wurden lange vor seiner Zeit angestoßen. Neue Themen werden vom Stadtchef jedoch kaum vorangetrieben oder, so könnte man, meinen, gar verschleppt – ob es um den Spielplatzschrank seines Wählergruppen-Vereins geht, der nach anderthalb Jahren noch nicht installiert ist, oder um Ideen für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Stattdessen verliert sich die Ratsarbeit unter seiner Führung im Klein-Klein, wie bei den LED-Lampen, anderes wird auf die lange Bank geschoben oder findet gar nicht den Weg auf die Tagesordnungen. Und dass aus dem Ratsrund erstaunlich häufig Gegenwind von vielen Seiten kommt, spricht für sich. Für die Bürger ist zu hoffen, dass aus dem Klein-Klein nach einem Jahr Anlauf doch noch ein Aufschwung wird.