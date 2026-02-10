Bagaasch gibt Vollgas Viel Frohsinn und Schalk bei Prunksitzung in Becherbach Bernd Hey 10.02.2026, 12:02 Uhr

i Das Männerballett vollbrachte eine Höchstleistung und hatte Tulpen aus Amsterdam im Gepäck. Trainerinnen: Carolin Müller und Nina Klein. Bernd Hey. Bernd Hey.

Becherbach bei Kirn feiert mit Humor und Herzblut: Über 100 Akteure zaubern Frohsinn auf die Bühne. Von Sketchen bis Tanz – ein närrisches Spektakel voller Überraschungen und Emotionen.

„Die Bagaasch holt mit em Spaade - ihr Kokolores aus em Gaade“ – unter diesem Motto liefen fast 100 Akteure bei der 47. Prunksitzung zur Höchstform auf. Fünf Stunden Frohsinn und Heiterkeit vergingen wie im Flug. Mit viel Jugend können die Becherbacher aus einem reichen Fundus und aus dem Vollen schöpfen.







