Braunweiler feiert 755 Jahre
Viel beklatschter Festumzug bei tropischen Temperaturen
In historischen Gewändern grüßten der Roxheimer Ortsbürgermeister Frank Bellmann (3.von rechts) und sein Team die Zuschauer am S
In historischen Gewändern grüßten der Roxheimer Ortsbürgermeister Frank Bellmann (3.von rechts) und sein Team die Zuschauer am Straßenrand.
Dieter Ackermann

Braunweiler hatte guten Grund zu feiern: Der Ort existiert seit 755 Jahren. Auch die tropischen Temperaturen bremsten die dreitägigen Feierlichkeiten nicht aus. Ein umjubelter Höhepunkt war der Umzug mit mehr als 300 Kindern und Erwachsenen. 

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Ein besonderer Höhepunkt der dreitägigen Jubiläumsfeierlichkeiten „755 Jahre Braunweiler“ war der farbenfrohe, viel beklatschte und gefeierte Festumzug, an dem trotz tropischer Temperaturen mehr als 300 Kinder und Erwachsene mit bunt geschmückten Bollerwagen, Autos, Traktoren und historischen Gerätschaften teilnahmen.

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