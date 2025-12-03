Musikverein Guldental Viel Beifall für die „Wege des Winterlichts“ Dieter Ackermann 03.12.2025, 10:00 Uhr

i In glänzender Verfassung präsentierten sich die Aktiven vom MV Guldental beim Konzert in der evangelischen Andreaskirche. Dieter Ackermann

Der Musikverein Guldental begeistert das Publikum bei seinem traditionellen Kirchenkonzert in der Andreaskirche. Die musikalische Umsetzung des Wegs vom Dunkel zum Licht kam gut an und erhielt viel Beifall.

Dass die Akteure vom Musikverein Guldental über exzellentes, musikalisches Können verfügen, ist schon lang bekannt. Beim traditionellen Kirchenkonzert, diesmal in der evangelischen Andreaskirche unter dem Motto „Wege des Winterlichts“ stellten sie dies von Beifall umrauscht, nachhaltig unter Beweis.







