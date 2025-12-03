Viel Beifall für die „Wege des Winterlichts“ 

Der Musikverein Guldental begeistert das Publikum bei seinem traditionellen Kirchenkonzert in der Andreaskirche. Die musikalische Umsetzung des Wegs vom Dunkel zum Licht kam gut an und erhielt viel Beifall.
Lesezeit 1 Minute
Dass die Akteure vom Musikverein Guldental über exzellentes, musikalisches Können verfügen, ist schon lang bekannt. Beim traditionellen Kirchenkonzert, diesmal in der evangelischen Andreaskirche unter dem Motto „Wege des Winterlichts“ stellten sie dies von Beifall umrauscht, nachhaltig unter Beweis.