Fastnacht in Waldalgesheim
Viel Amore und Spaß nur für Herren
Die KVW-Spaßvögel machten ihrem Namen alle Ehre.
Dieter Ackermann

Die Herrensitzung des Karneval-Vereins Waldalgesheim sorgte in der Keltenhalle mal wieder für zotigen Spaß in der vollen Hütte.

Nach den Feierlichkeiten zum närrischen Jubiläumsauftakt „11 mal 11 Gott Jokus lacht – beim KVW zur Fassenacht“ mit der Proklamation des Prinzenpaares ließen es die Gott Jokus-Streiter des Karneval-Vereins-Waldalgesheim (KVW) beim Start in die Saalfastnacht in der fantastisch dekorierten Keltenhalle mit einer Herrensitzung und mehr als 600 feierfreudigen Mannsbildern im ehemaligen Knappenort ordentlich krachen.

