Die sogenannte „Hexennacht“ war für die Polizeiinspektion Bad Kreuznach und die Feuerwehr keine ruhige Nacht: Nicht nur Ruhestörungen und Verkehrsbehinderungen durch Unfug treibende Hexen hielten die Beamten in Atem, sondern auch ein Brand und Personen, die in Gewahrsam genommen werden mussten. Zudem waren zwei Körperverletzungsdelikte zu verzeichnen. Darüber hinaus mussten die benachbarten Dienststellen in Kirn und Bingen bei der Bewältigung von ähnlichen Einsatzlagen unterstützt werden, sodass am Ende annähernd 30 Ereignisse zu Buche standen.

Dazu zählt auch eine handgreifliche Auseinandersetzung auf dem Europaplatz in Bad Kreuznach. Gegen 23.15 Uhr gerieten zwei junge, alkoholisierte Erwachsene (18 und 29 Jahre) und ein obdachloser Mann in Streit. Die Männer gingen aufeinander los und verpassten sich offenbar wechselseitig Backpfeifen. Schließlich flohen die beiden jungen Erwachsenen, konnten aber durch die Personenbeschreibung des obdachlosen Mannes unweit des Tatorts aufgegriffen werden. Laut Polizei erhielten sie einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

In neuen Klamotten wieder losgezogen

Das hielt einen der beiden jungen Männer jedoch nicht davon ab, sich daheim umzuziehen, um erneut loszuziehen. Er hoffte wohl, in den neuen Klamotten von der Polizei nicht erkannt zu werden und suchte gegen 0.30 Uhr eine Kneipe in der Innenstadt auf, vor der es erneut zu Streitigkeiten kam. Die Polizei nahm den Mann daraufhin kurzzeitig in Gewahrsam.

Ausrücken musste auch die Feuerwehr: Ein Passant, der gegen 2.15 Uhr nahe der Verlängerung des Metzlerwegs in Winzenheim in den Weinbergen unterwegs war, sah bei einem Weinberghäuschen ein Feuer und informierte die Wehr. Als die Kameraden eintrafen, fanden sie einen Haufen brennender Weinbergreben auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern vor. Die angerückten Wehrleute unter ihrem Einsatzleiter Matthias Heblich löschten das Feuer mit zwei C-Rohren und 9.000 Liter Wasser. Das Brandgut wurde auseinandergezogen und gründlich abgelöscht. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.