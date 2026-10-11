Hartes Wasser in Odernheim
VG-Werke Nahe-Glan sagen Kalk den Kampf an
Das Trinkwasser in Odernheim, Bad Sobernheim und Staudernheim ist besonders hart. Nun wollen die VG-Werke am Beispiel Odernheim
Das Trinkwasser in Odernheim, Bad Sobernheim und Staudernheim ist besonders hart. Nun wollen die VG-Werke am Beispiel Odernheim prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Wasserhärte zu reduzieren.
Andrea Warnecke/dpa. dpa-tmn

Das Trinkwasser in Odernheim, Bad Sobernheim und Staudernheim ist besonders hart. Nun wollen die VG-Werke am Beispiel Odernheim prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Wasserhärte zu reduzieren. Eine technische Option ist eine  Umkehrosmoseanlage.

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Hartes Wasser kann Waschmaschinen und Spülmaschinen durch Kalkablagerungen schaden, und wer Fliesen und Armaturen schrubbt, weiß auch, welchen Unterschied die Wasserhärte machen kann.Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan wollen deshalb mittelfristig dort Abhilfe schaffen, wo Haushalte unter einer besonders hohen Wasserhärte leiden.
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