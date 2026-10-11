Hartes Wasser in Odernheim VG-Werke Nahe-Glan sagen Kalk den Kampf an Silke Jungbluth-Sepp 11.10.2026, 15:00 Uhr

i Das Trinkwasser in Odernheim, Bad Sobernheim und Staudernheim ist besonders hart. Nun wollen die VG-Werke am Beispiel Odernheim prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Wasserhärte zu reduzieren. Andrea Warnecke/dpa. dpa-tmn

Das Trinkwasser in Odernheim, Bad Sobernheim und Staudernheim ist besonders hart. Nun wollen die VG-Werke am Beispiel Odernheim prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Wasserhärte zu reduzieren. Eine technische Option ist eine Umkehrosmoseanlage.

Hartes Wasser kann Waschmaschinen und Spülmaschinen durch Kalkablagerungen schaden, und wer Fliesen und Armaturen schrubbt, weiß auch, welchen Unterschied die Wasserhärte machen kann.Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan wollen deshalb mittelfristig dort Abhilfe schaffen, wo Haushalte unter einer besonders hohen Wasserhärte leiden.







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