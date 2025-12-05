Preisschock bei Wassergebühren VG-Werke Nahe-Glan: Erhöhung um bis zu 44 Prozent Silke Jungbluth-Sepp 05.12.2025, 17:00 Uhr

i Wenn die Wasseruhren sich im kommenden Jahr in den Haushalten in und um Bad Sobernheim drehen, wird es für die Bürger richtig teuer. Silke Jungbluth-Sepp

2026 beschert allen Bürgern, die in der ehemaligen VG Bad Sobernheim leben, bei den Wassergebühren einen Preisschock. Ein Grund dafür ist das Aus der Firma Reinert in Monzingen. Kann eine Satzungsänderung die Belastung gerechter verteilen?

Es war der erste Wirtschaftsplan, den Christian Schick als Chef der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan dem Werkausschuss vorstellte. „Und dieser Wirtschaftsplan hat es in sich“, betonte er bedauernd.Wie sehr er es in sich hatte, zeigte sich schnell. Denn für die Haushalte im Bereich der früheren Verbandsgemeinde Bad Sobernheim bringt der Plan massive Kostensteigerungen bei Wasser und Abwasser mit sich.







