Es ist entschieden: Die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan werden ihren künftigen Sitz in Bad Sobernheim und nicht in Meisenheim haben – in einer zentralen Lösung an einem gemeinsamen Standort mit dem Betriebszweig Wasser.

Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) und der für die Werke zuständige Beigeordnete Ron Budschat (CDU) hatten in der Sitzung deutlich gemacht, dass die Entscheidung über den künftigen Sitz der Werke keinen Aufschub duldet. Es ist geplant, dass die bislang von der früheren VG Meisenheim an die Stadtwerke Kaiserslautern ausgegliederten Bereiche mit unter das Dach der VG-Werke Nahe-Glan ziehen. Die Fusion von Verwaltung und Technik der beiden bislang noch separat laufenden Sparten der alten VGs Bad Sobernheim und Meisenheim muss bis spätestens 2029 über die Bühne gehen.

18 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen

Derzeit ist die Verwaltung in Bad Sobernheim gemeinsam mit dem eigenen Betriebszweig Wasser untergebracht. Von dort werden rund um Bad Sobernheim 107 Brunnenanlagen, Hochbehälter, Pumpstationen, Kleinkläranlagen, Regenrückhaltebecken und Hebewerke betreut. Weil Meisenheim das Wasser über den Zweckverband Westpfalz bezieht, und alle eigenen Brunnen geschlossen sind, sind dort nur noch einige wenige Verteilanlagen der Wasserversorgung technisch zu betreuen, was derzeit von Kaiserslautern aus erfolgt.

Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan stimmte mehrheitlich gegen einen Umzug der Werke-Verwaltung nach Meisenheim in das ehemalige VG-Verwaltungsgebäude am Obertor – der Beschluss fiel mit 18 Ja-Stimmen bei zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung. Zuvor hatten sich schon der Haupt- und Finanzausschuss und der Werksausschuss gegen den Umzug nach Meisenheim gestellt und sich dafür ausgesprochen, dass die Werke einen zentralen gemeinsamen Standort für die Verwaltung und die Betriebszweige Wasser bekommen sollen.

Entscheidend waren für die Ratsmehrheit zwei Gründe. Erstens würde der Sitz der Technikmitarbeiter in Meisenheim hohe Pendelkosten und Arbeitszeitverluste bringen, weil die betreuten Anlage fast ausschließlich im Gebiet Bad Sobernheims liegen. Budschat erläuterte, dass man mit rund 37.650 Zusatzkilometern pro Jahr und einer Zusatzarbeitszeit für die Pendelzeit von 167 Stunden rechnen müsse. Zweitens bringe ein gemeinsamer Standort von Verwaltung und Technik Synergieeffekte. Beide Punkte hatten die Ausschüsse bereits ausführlich diskutiert und sich mehrheitlich zu eigen gemacht.

Meisenheimer Ratsmitglieder unterschiedlicher Fraktionen stellten diese Argumente infrage. Die Pendelkosten seien nicht so hoch wie angegeben, wenn die Mitarbeiter Fahrzeuge, Material und Werkzeuge jeweils mit nach Hause nähmen, statt jeden Morgen und Abend zuerst nach Meisenheim und dann zu den technischen Anlagen fahren. „Das ist eine Frage der Organisation“, sagte Barbara Bickelmann (Grüne). Letztlich konnten sich die Befürworter des Standorts Meisenheim allerdings nicht durchsetzen.

Nach Angaben von Bürgermeister Engelmann und dem Beigeordneten Ron Budschat sind nun entweder der Umbau des dringend sanierungsbedürftigen Gebäudes in der Bad Sobernheimer Poststraße oder alternativ ein Neubau die möglichen Optionen. Nicht zuletzt, um ab 2029 ausreichend Platz für das zusätzliche Personal zu haben. Derzeit haben 18 Verwaltungsmitarbeiter und sieben Beschäftigte der Wassertechnik ihren Arbeitsplatz in dem denkmalgeschützten Backsteinbau mitten in der Felkestadt. Hinzu kommen laut Werkleiterin Marion Zuidema weitere Mitarbeiter, die beispielsweise fest in der Kläranlage Booser Au beschäftigt sind.

i Wie das barrierefreie Verwaltungsgebäude am Meisenheimer Obertor künftig genutzt wird, ist noch offen. Roswitha Kexel

Bleibt die Frage offen, wie das Verwaltungsgebäude Obertor künftig genutzt werden soll. Derzeit sitzt dort die Finanzabteilung der VG. Deren Mitarbeiter sollen aber nach einem Beschluss des Rats nach Bad Sobernheim umziehen, wo es ausreichend freie Büroflächen gibt. Dann würden nur noch das Bürgerbüro, die Touristinfo und der Kontaktbeamte der Polizei in Meisenheim verbleiben.

„Ich verfolge das Thema leidenschaftlich, ein MVZ in dem Gebäude möglich zu machen.“

Bürgermeister Uwe Engelmann

Jörg Vetter (UBL) hatte im Ausschuss darauf verwiesen, dass das Innenministerium sich kürzlich in einem Schreiben zur Resolution des Meisenheimer Stadtrats geäußert hat. Die Resolution stellte sich gegen einen Abzug der Kämmerei oder forderte im Gegenzug den Umzug der Werke-Verwaltung in das Gebäude. Das Innenministerium verweist laut Vetter auf die Fusionsvereinbarung, die „die Unterbringung einer Organisationseinheit vorsieht, die eine Auslastung der jeweiligen Verwaltungsstellen gewährleistet.“

Diskutiert wird aber auch darüber, ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im Obertor-Gebäude unterzubringen. „Ich verfolge das Thema leidenschaftlich, ein MVZ in dem Gebäude möglich zu machen“, sagte Engelmann. Er halte das für eine „hervorragende Lösung“ und führe dazu Gespräche mit dem Landeskrankenhaus. „Wir sind es unserer Bevölkerung schuldig, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen“. Er betonte, es ginge darum, Infrastruktur bereitzustellen, wo Ärzte sich anstellen lassen könnten. Denn die meisten Mediziner wollten heute keine Unternehmer mehr sein.

„Bei aller Euphorie sollten wir die finanzielle Seite nicht aus den Augen lassen, wir können nicht kommunaler Träger eines Versorgungszentrums sein.“

Achim Schick (CDU)

Die Idee, in Meisenheim ein hausärztliches MVZ anzusiedeln, begrüßten alle Fraktionen mit Blick auf die Altersstruktur von Bevölkerung und Ärzteschaft einhellig, wiesen aber auf die wirtschaftlichen Risiken hin. „Bei aller Euphorie sollten wir die finanzielle Seite nicht aus den Augen lassen, wir können nicht kommunaler Träger eines Versorgungszentrums sein“, sagte Achim Schick (CDU) und Vetter ergänzte: „Keiner hier von uns hat gesundheitsökonomischen Sachverstand.“