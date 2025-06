Ohne das ehrenamtliche Engagement von Bürgern würde vieles in unseren Gemeinden nicht funktionieren, weder die Selbstverwaltung noch die Vereine. Das wurde bei einer Feierstunde der Verbandsgemeinde Rüdesheim in Oberhausen gewürdigt.

Bereits zum 13. Mal werden in der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim Personen geehrt, die sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) begrüßte in diesem Jahr am Tag des Grundgesetzes zur Verleihungsfeier, die wegen der anstehenden Wahl des Bürgermeisters vom Sitzungssaal in das Weingut Christmann-Faller verlegt wurde.

Einsatz für die Gemeinschaft

Sechs Personen hat die Verleihungskommission ausgewählt, die sich in der Kommunalpolitik, auf kulturellem, sozialem oder sportlichem Gebiet über viele Jahre und in herausragender Weise engagiert haben. Die Kommission setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister, den vier Beigeordneten und den Fraktionschefs. Nach den Vergaberichtlinien soll vor allem die Leistung von Bürgern gewürdigt werden, die ehrenamtlich für ihren Wohnort aktiv sind. Desgleichen soll die Ehrung auch eine Anerkennung für Menschen aus der VG sein, die sich überregional engagieren. „In einer Zeit, wo manche gleich dagegen sind, wo stets nach Hilfe gerufen wird, jedoch nur wenige bereit sind, sich zu engagieren, der Allgemeinheit zu helfen – gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die zum Wohle der Allgemeinheit anpacken“, dankte Bürgermeister Lüttger allen für ihren Einsatz.

Diethelm Possmann aus Waldböckelheim steht vor allem, aber nicht nur, für Musik. Er rief 1984 mit dem Blasorchester Waldböckelheim eine Erfolgsgeschichte ins Leben, anfangs als Vorsitzender und Dirigent in Personalunion. Er engagierte sich auch im Waldböckelheimer Rat und im Verbandsgemeinderat. In der Fußballgemeinde der Region ist Herbert Hornberger bestens bekannt. Der Sponheimer übernahm im Laufe der Jahrzehnte beim VfL Sponheim Verantwortung als Jugendtrainer, Trainer und Schiedsrichter. Er war im Vorstand aktiv und für den Spielbetrieb auf dem Sportplatz auf der Haardt ist er bis heute der Motor, ohne den nichts läuft. Diethelm Possmann und Herbert Hornberger erhielten für ihren Einsatz die Ehrennadel der VG. Mit der Verdienstmedaille wurden Heiner Jost und, posthum, seine im Juni 2023 verstorbene Ehefrau Hanne Jost für ihr gemeinsames Lebenswerk geehrt.

Ehrenamtler sind vielfältig und oft Jahrzehnte aktiv

Seit vielen Jahren unterstützt die Niederhäuser Familie ihre Heimatgemeinde und die Vereine mit Sachzuwendungen und unentgeltlicher Hilfe. Das Ehepaar setzte sich vielfältig für die Hilfsorganisation Interplast von André Borsche ein und engagierte sich für Menschen mit Behinderung im Bodelschwinghzentrum Meisenheim. Ein ausgewiesener Sportsmann und aktiver Kommunalpolitiker ist der Roxheimer Reinhard Fuchs. Er engagierte sich als Vorsitzender des VfL Roxheim, im Vorstand des Sportkreises Bad Kreuznach sowie als Kampfrichter bis auf Bundesebene. Er hat sich unter anderem um die Ausbildung des Nachwuchses in der Leichtathletik und um den Wandersport verdient gemacht. Für die FWG war er auf Orts-, VG- und Kreisebene tätig. Mit Reinhold Bott erhielt neben Fuchs noch ein zweiter bekannter Roxheimer in diesem Jahr die Verdienstmedaille.

30 Jahre lang stand Bott als parteiloser Ortsbürgermeister an der Spitze seiner Heimatgemeinde und kann auf eine hervorragende Bilanz zurückblicken. „Ein ganz großer Praktiker, dessen Stärke es war, ergebnisorientiert zu arbeiten“, fasste Bürgermeister Lüttger zusammen. Reinhold Bott trieb die Weiterentwicklung des Dorfes voran, dessen Einwohnerschaft unter seiner Regie auf rund 2800 Bürger anwuchs. Mit der Verdienstmedaille wurde auch Franz-Josef Jost für seine Tätigkeit als Ortsbürgermeister von Wallhausen geehrt. Dabei drückte er seiner Wahlheimat schon als Revierförster 1973 mit der Gründung der Weihnachtsbaumaktion seinen Stempel auf. 35 Jahre lang war Jost kommunalpolitisch aktiv, vom Gemeinderat bis zum Kreistag. Und 20 Jahre lang sorgte er als Wallhäuser Ortsbürgermeister für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur. Sein Steckenpferd auch als Vorsitzender des Fördervereins war das Freibad.