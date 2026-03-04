Viel Geld für Schulgebäude VG Rüdesheim senkt Umlage und investiert kräftig Christine Jäckel 04.03.2026, 21:00 Uhr

i Am frisch sanierten Altbautrakt der Rüdesheimer Verwaltung wird derzeit eine Bohrung vorgenommen, um die Möglichkeit von Geothermie zu prüfen. Christine Jäckel

Mehr Geld, weniger Umlage: Die VG Rüdesheim gibt fast 400.000 Euro an ihre Gemeinden zurück – und plant Millioneninvestitionen. Besonders Schulen und Feuerwehr profitieren. Doch wo fließt das Geld sonst noch hin und warum?

Die Finanzkraft der Verbandsgemeinde (VG) Rüdesheim ist erfreulicherweise um über drei Prozent gestiegen. Zudem erhält die VG 2026 rund 207.000 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen vom Land. Deshalb schlug Bürgermeister Markus Lüttger (CDU) den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses vor, die Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2026 von 20 auf 19 Prozent zu senken.







