Betriebe statt Acker VG Rüdesheim plant neues Gewerbegebiet 29.09.2025, 06:00 Uhr

i An der L 236 könnte unweit der A 61 auf Gutenberger Gemarkung ein Gewerbegebiet entstehen. Der Standort könnte auch für größere Betriebe interessant sein. Christine Jäckel

Im Kreis Bad Kreuznach fehlt es an Gewerbeflächen, nachdem in Waldböckelheim und Waldlaubersheim keine Erweiterung ist und ein Vorhaben in Warmsroth gescheitert ist. Nun soll an der L 236 auf Gutenberger Gemarkung eine Fläche geprüft werden.

Im Kreis Bad Kreuznach fehlt es an Flächen für Gewerbebetriebe, nachdem weder bei Waldlaubersheim, noch bei Waldböckelheim, Erweiterungen der bestehenden Gewerbegebiete derzeit möglich sind. Deshalb wird nun ein neuer potenzieller Standort für ein überregionales Gewerbegebiet an der L 236 bei Gutenberg geprüft.







Artikel teilen

Artikel teilen