Verbindung von B420 und B41
VG-Rat will Thema Nahe-Glan-Spange vorantreiben
Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Nahe-Glan-Spange grundsätzlich befürwortet.
Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Nahe-Glan-Spange grundsätzlich befürwortet.
Lena Reuther

Das Thema Nahe-Glan-Spange ist kein neues, doch nun hat der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan erstmals öffentlich Stellung dazu bezogen. Die Mehrheit der Ratsmitglieder befürwortet den Bau einer Verbindungsstraße zwischen B420 und B41 grundsätzlich.

Lesezeit 3 Minuten
Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat am Mittwochabend mehrheitlich den Bau einer Nahe-Glan-Spange grundsätzlich befürwortet. Konkret geht es um eine direkte Verbindungsstraße zwischen der B41 bei Bad Sobernheim und der B420 bei Meisenheim. Die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) brachte mit einem Antrag das Thema auf die Tagesordnung und damit zur Diskussion.
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