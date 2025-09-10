Eine neue Stelle in der Kreisverwaltung soll sich mit einem Klimawandelkonzept beschäftigen. Das wird die VG Kirner Land 6700 Euro pro Jahr kosten. Der VG-Rat stimmte zu, und es wurde auch die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung beschlossen.

Der Verbandsgemeinderat hat es beschlossen, es wird der Erstellung eines Klima-Konzepts auf Kreisebene zugestimmt, was im Endeffekt heißt: Es wird eine neue Stelle in der Kreisverwaltung geschaffen. Insgesamt schlägt das Konzept samt Personalkosten mit 305.000 Euro zu Buche, wovon 225.000 Euro aus dem Bundesförderprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ kommen. Der Landkreis Kreuznach muss 80.000 Euro aufbringen, das wiederum verteilt sich auf die Verbandsgemeinden je nach Einwohnerzahl. Für das Kirner Land mit seinen 18.240 Einwohnern kommen 6700 Euro zusammen. Zum Vergleich: Die VG Rüdesheim zahlt 29.000 Euro, die VG Langenlonsheim-Stromberg 23.500 Euro.

CDU-Frau Demme fragt nach nachweisbaren Erfolgen

Was soll der neue Mitarbeiter liefern? Das gewünschte „Konzept zur nachhaltigen Klimaanpassung und für natürlichen Klimaschutz“ soll für den Landkreis zum einen eine Bestandsaufnahme mit Klimadaten enthalten. Außerdem gewünscht ist eine „Betroffenheitsanalyse“, mit der diverse „Hotspots“ im Landkreis aufgeführt werden. Diese zentralen Aktionspunkte sollen in ein „klimaangepasstes, nachhaltiges Anpassungsmanagement“ aufgenommen werden, so heißt es in den Beschlussunterlagen. Ähnlich akademisch-wolkig geht es weiter: Eine „Gesamtstrategie zur nachhaltigen Klimaanpassung unter Berücksichtigung von Schnittstellen und Synergien zu anderen Bereichen der Nachhaltigkeit“ sei zu erstellen. Eine „Akteursbeteiligung“ sei ebenso in die Wege zu leiten wie ein „Maßnahmenkatalog“ sowie „Empfehlungen für Controlling und Verstetigung sowie Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit“.

CDU-Rätin Christel Demmer warf hier ein, dass schon der Klimaschutzmanager der VG Kirner Land „keinerlei nachweisbaren Erfolg“ vorzuweisen habe, die nun im Zuge des „Klimakonzepts“ einzurichtende Stelle sah sie ebenso kritisch: „Ich stelle das alles infrage.“ Worauf Bürgermeister Thomas Jung darauf verwies, dass man schließlich gesetzlich verpflichtet sei, das Klimawandelanpassungskonzept zu erstellen. Es kam im Rat zu keiner großen Debatte, es gab aber fünf Gegenstimmen vor allem von CDU und AfD.

Wie läufts mit der kommunalen Wärmeplanung?

Kritisch wurde in der Folge die Beschlussvorlage zur Erstellung einer „kommunalen Wärmeplanung“ behandelt. Hier ist es so, dass die Förderzuwendungen aus Bundesmitteln im Kirner Land bei 138.000 Euro liegen werden, die berechneten Kosten sind bei rund 120.000 Euro angesetzt – demnach bliebe für die VG Kirner Land nichts aus eigener Kasse zu entrichten. Was allerdings CDU-Rätin Demmer zur Bemerkung veranlasste, es seien ja trotzdem Steuergelder: „Dafür müssen wir uns vor den Bürgern rechtfertigen!“ Thomas Lorenz (FWG), der sich beruflich intensiv mit erneuerbaren Energien auseinandersetzt, äußerte sich leicht skeptisch zur Idee von gewünschten Wärmezentren, die dann Straßenzüge oder Viertel versorgen. In Kirchberg/Hunsrück habe man ein solches Angebot unterbreitet – und von 25 Haushalten einer Straße hätten sich nur fünf für einen Anschluss entschieden.

Der kommunalen Wärmeplanung stimmten nichtsdestotrotz 17 Räte zu, sechs dagegen.