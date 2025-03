In den Sommerferien soll die Grundschule Monzingen neue Fenster bekommen. Bis zu 300.000 Euro fließen in das Projekt, bei dem 45 alte Exemplare durch neue dreifach verglaste Fenster ersetzt werden. Hinzu kommen Nebenkosten von 30.000 Euro für Gerüst, Fensterbänke und Malerarbeiten. Das Geld soll etwa zur Hälfte aus dem Klimaschutztopf Kipki kommen, die andere Hälfte wird aus dem neuen Zukunftsprogramm des Landes finanziert, hatte Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann (SPD) vor einigen Wochen angekündigt.

Weil der Zuschlag für das Projekt rasch erteilt werden muss, aber die Ausschreibungsfrist noch nicht abgelaufen war, hat der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan in seiner jüngsten Sitzung Bürgermeister Engelmann ermächtigt, die Bauleistung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

i Auch in der Grundschule Staudernheim soll gebaut werden - allerdings erst im nächsten Schuljahr. Wilhelm Meyer

Auch in der Grundschule Staudernheim wird bald gebaut. Wie berichtet soll dort ein Anbau mit Küche, Nebenräumen und Personaltoilette sowie ein Aufzug zu den Klassenräumen installiert werden, um die Schule fit für die Mittagsverpflegung und die Ganztagsbetreuung zu machen, die ab dem nächsten Jahr für alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz gilt. Das Bauprojekt teilt sich in zwei Hälften. Der Küchenanbau wird mit 515.000 Euro geschätzten Kosten zu einem großen Teil durch Fördermittel aus dem Ganztagsschulförderprogramm des Landes finanziert. Die weiteren 529.000 Euro für Aufzug und Barrierefreiheit sollen mit Mitteln des Fördertopfs des Schulbauprogramms des Landes realisiert werden. Für die Planung des Großprojekts erteilte der VG-Rat nun dem Bad Sobernheimer Architekturbüro Faber und Müller den Auftrag – für 154.838 Euro.

Und schließlich stimmte der Rat auch einem Auftrag von rund 1,7 Millionen Euro für die Ertüchtigung der Kläranlage Booser Au zu. Den Zuschlag hat die Firma ReAuTec aus Haiger erhalten. Weil das Projekt umfangreich ist und während des laufenden Betriebs der Kläranlage stattfinden muss, wird für den Austausch und der Installation der neuen Schaltschränke ein Zeitraum von drei Jahren eingeplant, informierten die VG-Werke.

Der junge Meisenheimer Christdemokrat Felix Staab ist neues Mitglied des Verbandsgemeinderats Nahe-Glan. Er folgt auf Rolf Arzt, der sein Mandat niedergelegt hat.