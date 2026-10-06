Solarpark Staudernheim
VG-Rat hebt Freiflächenprojekt über die erste Hürde
Zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim soll ein 14 Hektar großer Solarpark entstehen. Die ersten Hürden im Ortsgemeinderat und
Zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim soll ein 14 Hektar großer Solarpark entstehen. Die ersten Hürden im Ortsgemeinderat und im VG-Rat hat das Projekt bereits genommen.
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim soll ein 14 Hektar großer Solarpark entstehen. Die ersten Hürden im Ortsgemeinderat und im VG-Rat hat das Projekt bereits genommen. Investor ist das Mainzer Unternehmen Wiwi Consult.

Lesezeit 2 Minuten
Der geplante Solarpark in Staudernheim nimmt mit raschen Schritten die ersten Hürden des Genehmigungsverfahrens. Während die Ortsgemeinde das Bebauungsplanverfahren für das Projekt vorantreibt, hat der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan nun die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans über die erste Hürde gehoben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren