Zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim soll ein 14 Hektar großer Solarpark entstehen. Die ersten Hürden im Ortsgemeinderat und im VG-Rat hat das Projekt bereits genommen. Investor ist das Mainzer Unternehmen Wiwi Consult.
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Der geplante Solarpark in Staudernheim nimmt mit raschen Schritten die ersten Hürden des Genehmigungsverfahrens. Während die Ortsgemeinde das Bebauungsplanverfahren für das Projekt vorantreibt, hat der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan nun die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans über die erste Hürde gehoben.