Solarpark Staudernheim VG-Rat hebt Freiflächenprojekt über die erste Hürde Silke Jungbluth-Sepp 06.10.2026, 15:00 Uhr

i Zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim soll ein 14 Hektar großer Solarpark entstehen. Die ersten Hürden im Ortsgemeinderat und im VG-Rat hat das Projekt bereits genommen. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim soll ein 14 Hektar großer Solarpark entstehen. Die ersten Hürden im Ortsgemeinderat und im VG-Rat hat das Projekt bereits genommen. Investor ist das Mainzer Unternehmen Wiwi Consult.

Der geplante Solarpark in Staudernheim nimmt mit raschen Schritten die ersten Hürden des Genehmigungsverfahrens. Während die Ortsgemeinde das Bebauungsplanverfahren für das Projekt vorantreibt, hat der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan nun die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans über die erste Hürde gehoben.







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