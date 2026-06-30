Erneuerung unmöglich VG-Rat gibt Startschuss für Neubau der Kita Monzingen Bernd Hey 30.06.2026, 08:00 Uhr

i Die bestehende Monzinger Kita an der Nußbaumer Straße ist verwinkelt und wird nach dem geplanten Neubau in unmittelbarer Nähe auf dem Gelände ersatzlos zurückgebaut. Bernd Hey. Bernd Hey.

Ebenfalls reagierte der Rat auf die Hitze – von einem Sonnensegel bis zu einen Eisautomaten sprudelten die Ideen.

Die hohen Temperaturen, der Wasserverbrauch und die Trinkwasserqualität waren bei über 35 Grad Thema im Verbandsgemeinderat Nahe-Glan und reichten vom Sonnensegel für die Kita Merxheim bis zum erweiterten Serviceangebot mit Essen und Getränken samt Eisautomat im Schwimmbad Meisenheim, wo die Versorgungsqualität des Kioskbetreibers enorm verbessert wurde, informierte Erster Beigeordneter Ron Budschat.







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