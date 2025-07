Die beiden Faultürme der Kläranlage Booser Au müssen saniert werden. Sie wurden 1990 gebaut und in Betrieb genommen, und sind nun in die Jahre gekommen. Geplant ist die Außensanierung der Wandflächen und der Dächer, die mit Kunstschieferplatten verkleidet sind. Bei Windböen lösen sich einzelne Platten, was eine Gefahr für die Mitarbeiter der Kläranlage ist. Da die Faultürme ganzjährig auf rund 37 Grad Celsius erhitzt werden müssen, soll zudem eine neue Unterkonstruktion und Dämmung die Heizkosten reduzieren. Geplant ist die neue Außenverkleidung aus Stahl- und Alublechen.

Die Kosten für das Projekt werden derzeit auf rund 750.000 Euro geschätzt, berichtete der für die VG-Werke zuständige Beigeordnete Ron Budschat (CDU) im Werks- und Betriebsausschuss. Die Ingenieurarbeiten für das Projekt hat der Ausschuss einstimmig für 78.035 Euro an das Ingenieurbüro Hartmann und Müller in Veitsrodt vergeben, dessen Angebot das wirtschaftlichste war.

Kläranlage Schloßböckelheim

Weil die Kläranlage Schloßböckelheim veraltet ist, will die Verbandsgemeinde Rüdesheim prüfen lassen, ob ein Anschluss an die Kläranlage Booser Au der VG Nahe-Glan möglich ist und wie die Kosten im Vergleich zu einem Neubau dafür ausfallen. Die Schloßböckelheimer Kläranlage der Nachbar-VG ist seit den 1980er-Jahren in Betrieb und versorgt derzeit rund 4269 Einwohner aus Schloßböckelheim, Waldböckelheim, Boos und Oberstreit. Der Ersatz für die alte Anlage soll auf eine Kapazität für 5500 Einwohner ausgelegt werden – da unter anderem die Bevölkerung von Waldböckelheim weiter zunehmen wird.

Nach Angaben von Budschat haben erste Sondierungsgespräche zwischen den beiden Verbandsgemeindewerken stattgefunden. Die Kläranlage Booser Au verfüge grundsätzlich über ausreichende Kapazitäten, um die Abwassermengen aus dem Gebiet der Kläranlage Schloßböckelheim aufzunehmen. Der Werks- und Betriebsausschuss steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber, nun will die VG Rüdesheim eine entsprechende Analyse beauftragt werden.

Tag der offenen Tür: Kläranlage und Hochbehälter besichtigen

Die Bürger können sich am 27. September einen Eindruck der Kläranlage sowie eines Hochbehälters der Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan verschaffen. Ein Tag der offenen Tür soll allen Interessierten einen Einblick in die kommunale Infrastruktur der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung erlauben, kündigte der Beigeordnete Ron Budschat an.