Umlage sinkt weiter VG Nahe-Glan: Alle loben den Haushalt 2025 26.01.2025, 09:35 Uhr

i Der Haushalt 2025 der Verbandsgemeinde Nahe-Glan enthält für die Ortsgemeinden Erfreuliches: Die Umlage sinkt auf 28,5 Prozent. Silke Jungbluth-Sepp

Für 2025 sieht der Haushalt der Verbandsgemeinde Nahe-Glan ziemlich rosig aus. Doch es zeichnet sich schon ab, dass der Aufwärtstrend, der seit der Fusion 2020 anhält, ein Ende finden könnte.

In den vergangenen beiden Jahren ging es in den Haushaltsberatungen im Verbandsgemeinderat Nahe-Glan ziemlich robust zu. Doch in diesem Jahr passierte das Zahlenwerk weitgehend harmonisch und ohne Kontroversen den Haupt- und Finanzausschuss und nun auch einstimmig den VG-Rat.

