Haushaltslage wenig rosig VG Nahe-Glan: 2026 muss der Rotstift gezückt werden Silke Jungbluth-Sepp 10.12.2025, 08:00 Uhr

i Beim Haushalt 2026 für die Verbandsgemeinde Nahe-Glan wird der Rotstift eine gewichtige Rolle spielen. Denn die Ausgangslage ist in vielerei Hinsicht schlechter als vor einem Jahr. Wolfgang Filser. Wolfang Filser

Die Ausgaben steigen, die Einnahmen schwächeln, positive Einmaleffekte des vergangenen Jahres fallen weg: Beim Haushaltspaket 2026 für die VG Nahe-Glan wird wohl an einigen Stellen der Rotstift notwendig werden.

Es sieht nicht allzu rosig aus für den Haushalt 2026 der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Auch wenn es noch viele offene Variablen gibt, wie Kämmerer Heiko Reidenbach in den Haushaltsvorberatungen erläuterte, so lässt sich trotzdem schon einschätzen, dass es enger wird mit dem Budget als in diesem Jahr.







