VG Nahe-Glan: 2026 muss der Rotstift gezückt werden

Die Ausgaben steigen, die Einnahmen schwächeln, positive Einmaleffekte des vergangenen Jahres fallen weg: Beim Haushaltspaket 2026 für die VG Nahe-Glan wird wohl an einigen Stellen der Rotstift notwendig werden.
Lesezeit 2 Minuten
Es sieht nicht allzu rosig aus für den Haushalt 2026 der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Auch wenn es noch viele offene Variablen gibt, wie Kämmerer Heiko Reidenbach in den Haushaltsvorberatungen erläuterte, so lässt sich trotzdem schon einschätzen, dass es enger wird mit dem Budget als in diesem Jahr.